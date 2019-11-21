* запрещённая в России организация

Могадишо, , 19:35 — REGNUM Представитель сомалийской разведки заявил, что в результате удара беспилотника военных США был уничтожен старший офицер и полевой командир экстремистской группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чиновник отметил, что неизвестный офицер поддерживал связи с иностранными экстремистскими группами с целью координации будущих атак как самой «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и других террористических групп. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Очевидцы сообщили, что автомобиль «офицера» террористов был взорван возле города Куня-Бароу, контролируемого «террористами, в южной части Сомали в районе Нижняя Шабелле.

Американские военные в своем заявлении также подтверждают успешный авиаудар и сообщают, что член террористической группы имел прямые связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США заявляют, что авиаудар был совершен в координации с правительством Сомали.