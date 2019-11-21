Яровое, Алтайский край, , 18:58 — REGNUM Решение о вводе режима чрезвычайной ситуации было принято властями Алтайского края в городе-курорте Яровое из-за проблем с подачей отопления и горячей воды. Об этом 21 ноября сообщил в сети Instagram губернатор региона Виктор Томенко.

Режим ЧС будет действовать на территории города Яровое с 22 ноября. Решение ввести режим ЧС Томенко назвал жёстким, непопулярным, но необходимым. Это позволит мобилизовать все ресурсы региона для урегулирования возникшей ситуации. Причиной перебоев с теплоснабжением стали проблемы на местной ТЭЦ, которая не справляется с подачей горячей воды и тепла в городе с населением 17 тыс. человек.

Работа частной теплоснабжающей организации «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), эксплуатирующей ТЭЦ, была признана неудовлетворительной, компания отстранена от работы. Теплоснабжение города было передано муниципальному предприятию «Яровский теплоэлектрокомплекс».

По словам губернатора края, у МУП есть все необходимые разрешения и документация, необходимые для работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении доследственной проверки следователями по факту ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению в городе Яровое, где на постоянной основе происходят перебои с подачей тепла и горячего водоснабжения.

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