Великий Новгород, , 18:15 — REGNUM В Великом Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании своего двухлетнего пасынка. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 21 ноября, официальный представитель Новгородского районного суда Валерий Таганский, уголовное дело поступило в суд, в ближайшее время будет назначена дата первого заседания.

42-летний Николай Мамаев обвиняется по п."г» ч.2 ст.117 УК РФ.

В следственном управлении СКР по Новгородской области сообщили, что преступление было выявлено после того, как 5 июля 2019 года в Детскую областную клиническую больницу в Великом Новгороде был доставлен двухлетний мальчик с множественными телесными повреждениями.

Следователи установили, что с сентября 2018 года по июль 2019 года ребёнка систематически избивали. В совершении преступления обвинили сожителя матери мальчика. С июля 2019 года Мамаев находится под стражей.

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