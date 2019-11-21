Саки, Крым, , 18:09 — REGNUM Проверку после смерти учащегося десятого класса от сердечного приступа во время занятий в школе проводят следователи в Сакском районе Крыма. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошёл в школе села Охотниково. Уточняется, что ученик почувствовал себя плохо на уроке географии, ему вызвали бригаду скорой помощи, но медики не успели оказать помощь и были вынуждены по приезду констатировать смерть.

Отмечается, что у подростка были проблемы с сердцем, он состоял на учёте у врачей и был освобождён от уроков физкультуры в школе. Кроме того, мальчик недавно потерял близкого родственника, что могло спровоцировать ухудшение самочувствия.

В управлении образования Сакского района была создана рабочая группа по расследованию обстоятельств гибели ребёнка. Проверку причин и обстоятельств смерти мальчика проводят правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подростке, который был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии в городе Томске из-за «эксперимента» с верёвкой.

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