Симферополь, , 17:51 — REGNUM В средней школе в Сакском районе Крыма во время урока скончался ученик десятого класса. Об этом ИА REGNUM 21 ноября сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжи РК.

«По предварительным данным, у ребёнка были проблемы с сердцем. К сожалению, его не удалось спасти», — уточнили в министерстве.

По словам чиновников, недавно у школьника погиб отец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Покровске Хангаласского района Якутии было обнаружено тело школьника. По предварительным данным четырнадцатилетний подросток замёрз насмерть, а накануне трагедии употреблял с друзьями алкогольные напитки.

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