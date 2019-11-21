Москва, , 17:31 — REGNUM В Москве улучшилось здоровье мальчика, выпавшего из окна квартиры в многоэтажном доме вместе с матерью и младшей сестрой. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

По данным источника, ребёнок вышел из тяжёлого состояния и начал дышать самостоятельно. При этом ранее врачи не давали прогнозов, сможет ли он выжить. Отмечается, что сына регулярно навещает отец. Мальчик выздоравливает.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы из окна многоэтажки (по разной информации — восьмого или девятого этажа) выпала женщина и двое её детей. Мальчику удалось выжить. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Известно, что погибшая оставила записку, в которой попросила не винить в случившемся её мужа. По одной из версий, причиной трагедии могла стать послеродовая депрессия у женщины.

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