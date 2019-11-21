Белгород, , 17:22 — REGNUM 59-летнюю жительницу Белгорода обвиняют в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сообщили 21 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Женщина убила своего больного супруга.

Трагедия произошла в квартире многоэтажного дома по улице Шаландина областного центра. По версии следствия, в ночь на 18 ноября подозреваемая задушила своего 76-летнего супруга, который из-за перенесённых заболеваний требовал постоянного ухода и внимания. Женщина работает медсестрой.

Подозреваемой предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.