Красноярск, , 18:06 — REGNUM Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в городе Красноярске, за помощью к медикам обратились 39 человек. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

На 21 ноября за помощью к медикам с подозрением на заражение кишечной инфекцией обратились 39 человек, из них госпитализировано 25 человек. Состояние больных оценивается как средней тяжести. По предварительной информации, у всех заболевших была выделена ДНК Salmonella.

Все пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением готовых блюд, которые они заказали в сети доставки готовой еды «Оригами». Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование для установления пути и факторов инфицирования, а также для последующей ликвидации очага инфекционного заболевания.

На настоящее время были выявлены нарушения санитарного законодательства при соблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, также нарушены требования к маркировке оборудования, посуды и инвентаря, нет производственного контроля.

К сети доставки «Оригами» была применена обеспечительная мера в виде временного запрета на деятельность. Материалы проверки были переданы в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности юридического лица. Ситуация контролируется региональным отделением Роспотребнадзора.

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