Брянск, , 17:16 — REGNUM Работница Брянского машиностроительного завода скончалась в больнице 21 ноября, сообщили в пресс-службе предприятия. 48-летняя женщина получила травмы на рабочем месте после падения в кузов тепловоза.

Несчастный случай произошёл утром 13 ноября. Женщина при проведении малярных работ на крыше тепловоза упала через открытое технологическое отверстие в кузов и получила травмы. Её экстренно доставили в городскую больницу, где она скончалась 21 ноября. Руководство предприятия, профсоюзный комитет и трудовой коллектив выразили соболезнование семье пострадавшей и пообещали оказать помощь.

После ЧП на предприятии была сформирована специальная комиссия для расследования обстоятельств происшедшего. В установленном законом порядке проинформированы все соответствующие ведомства.