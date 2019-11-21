Вашингтон, , 17:07 — REGNUM В Вашингтоне сотрудники секретной службы Белого дома задержали неизвестного, который пытался без разрешения проехать на территорию резиденции президента США на автомобиле, сообщает 21 ноября пресс-служба ведомства.

По утверждению сотрудников, злоумышленник пытался въехать в комплекс Белого дома вслед за автомобилем, законно миновавшим контрольно-пропускной пункт.

Автомобиль был остановлен, а его водитель задержан офицерами секретной службы.

Мотивы его поступка выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года сотрудники Секретной службы США открыли огонь по нарушителю, пытавшемуся проникнуть на закрытую территорию комплекса Белого дома в Вашингтоне.

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