Нововоронеж, Воронежская область, , 16:57 — REGNUM 19-летний житель Воронежской области, скрывавшийся от призыва на военную службу, ближайшие три с половиной года проведёт в колонии общего режима — такое решение 21 ноября вынес Нововоронежский городской суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, Роман В. по достижении 18 лет получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для отправки в войска, однако в военкомат не явился, а скрылся с места своего жительства, переехав на съемную квартиру в Нововоронеже.

При этом в день явки в военкомат молодой человек, чтобы избежать ответственности за уклонение от военной службы, «нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове в присутствии друзей и обратился в медицинское учреждение с телесными повреждениями, после чего продолжил скрываться от сотрудников полиции и работников военного комиссариата до окончания весеннего призыва».

За тот срок, который молодой человек скрывался от правоохранителей, он успел совершить шесть преступлений, в том числе тяжких — за них он уже осуждён Нововоронежким городским судом.

Сегодня суд вынес решение по уголовному делу, которое было возбуждено по требованию прокуратуры — с учетом имеющейся судимости, уклонисту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей.