Вашингтон, 21 ноября 2019, 16:49 — REGNUM В Южно-Китайском море зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает 21 ноября Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана.
По предварительным данным, взрыв произошёл в 02:22 мск на глубине порядка 50 метров. После этого на побережье Китая и на острове Тайвань было зарегистрировано повышение уровня радиации, утверждает источник.
Уточняется, что взрыв вызвал очень сильную ударную волну, зафиксированную датчиками. При этом геологические службы исключают вероятность землетрясения в этом районе Южно-Китайского моря.
СМИ предполагают, что взрыв мог произойти на борту одной из атомных подводных лодок ВМС США, регулярно находящихся в этой акватории.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Читайте ранее в этом сюжете: Российское исследовательское судно «Янтарь» исчезло с американских радаров