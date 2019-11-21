Вашингтон, , 16:49 — REGNUM В Южно-Китайском море зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает 21 ноября Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана.

По предварительным данным, взрыв произошёл в 02:22 мск на глубине порядка 50 метров. После этого на побережье Китая и на острове Тайвань было зарегистрировано повышение уровня радиации, утверждает источник.

Уточняется, что взрыв вызвал очень сильную ударную волну, зафиксированную датчиками. При этом геологические службы исключают вероятность землетрясения в этом районе Южно-Китайского моря.

СМИ предполагают, что взрыв мог произойти на борту одной из атомных подводных лодок ВМС США, регулярно находящихся в этой акватории.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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