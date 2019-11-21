Вашингтон, , 16:47 — REGNUM Сотрудниками Секретной службы США задержан неизвестный, пытавшийся проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле. Об этом сообщается 21 ноября на странице ведомства в Twitter.

«Несанкционированное транспортное средство пыталось проникнуть в комплекс Белого дома, следуя за другим транспортным средством, которое законно въезжало на внешний контрольно-пропускной пункт комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль был остановлен, а находившийся в нём человек был незамедлительно взят под стражу сотрудниками Секретной службы. Подробностей о личности задержанного и возможных мотивах его действий не приводится.