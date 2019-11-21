Воронеж, , 16:44 — REGNUM Штраф более 700 тыс. рублей заплатят 11 участников преступной группы, признанных виновными в организации незаконной игорной деятельности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Приговор в отношении участников преступной группы в составе 11 человек вынес 21 ноября Коминтерновский районный суд города. По делу проходили 36-летний организатор Виталий К., а также десять женщин, в возрасте от 24 до 46 лет. Все признаны виновными по статье об организации и проведении азартных игр. Судом установлено, что участники группы организовали и в течение как минимум года азартные игры. Пресекли деятельность группы в июле 2017 года, доход от её деятельности оценивается в 300 тыс. рублей.

Решением суда организатору группы назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, остальным участницам — от 45 до 60 тыс. рублей. Общая сумма назначенных штрафов составила более 700 тыс. рублей в доход государства. Также прокуратурой намерена направить иск в суд о взыскании с осужденных суммы незаконно полученного дохода в размере 300 тыс. рублей.