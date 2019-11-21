Сухум, , 18:07 — REGNUM Сильный пожар ликвидирован российскими спасателями в горах Абхазии. Об этом 21 ноября сообщил журналистам замминистра до чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

Первые очаги природного пожара были обнаружены в лесистой местности на Сухумском перевале. Площадь пожара составила 200 га. Тушение пожара осложнялось сильной задымлённостью, распространению пламени способствовала сухая и тёплая погода.

На помощь абхазским спасателям 16 ноября были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Всего за эти дни было совершено 266 вылетов-сбросов воды на вертолёте и самолёте. Только за 21 ноября было совершено 11 вылетов-сбросов. Делибалтян отметил, что ускорить ликвидацию лесного пожара спасателям также немного помог начавшийся дождь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продолжающейся борьбе с лесным пожаром в Абхазии.

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