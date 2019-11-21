Москва, , 16:20 — REGNUM Столичное МЧС сообщает о возгорании на территории двухэтажного дома в поселении Мосрентген. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба московского ведомства.

«В 13:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 44-й километр, поселение Мосрентген», — говорится в сообщении.

Огонь загорелся на перекрытиях и кровле на площади 150 квадратных метров. Люди, находившиеся в деревянном здании, покинули его до прибытия пожарно-спасательных отрядов.