Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM В отношении ростовского следователя, захватившего в заложники свою беременную жену и дочь, возбуждено уголовное дело по ст.127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 ноября.

«В настоящее время сотрудник следственного управления задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

В ближайшее время в отношении захватчика будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент, произошедший утром 20 ноября в одной из квартир в центре Ростова-на-Дону, вызвал широкий общественный резонанс. В результате ЧП никто не пострадал.

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