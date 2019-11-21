Пусан, Южная Корея, , 16:00 — REGNUM В Южной Корее оштрафовали двух россиян за прыжки с парашютом с высотных зданий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Провинциального полицейского управления города Пусан.

По их словам, 9 и 10 ноября 30-летние граждане РФ забрались на крыши гостиничного и жилого комплекса, расположенных в районе Хэундэ-гу города Пусана, и спрыгнули с парашютом.

Известно, что за кражу со взломом в Южной Корее грозит до 3 лет лишения свободы или штраф до 5 млн вон (~$4 270).

Как отмечают представители правоохранительных органов, граждане РФ, заплатившие штраф (по 5 млн вон (~$4 270) каждый), должны покинуть страну 22 и 23 ноября соответственно.