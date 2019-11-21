Чебоксары, , 15:56 — REGNUM В Порецком районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу об изнасиловании 15-летней школьницы. Насильник получил более десяти лет лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстал 29-летний мужчина. По данным следствия, всё произошло в ночь со 2 на 3 августа 2019 года в Порецком районе, когда обвиняемый возвращался на своём автомобиле домой с сельского праздника. В салоне находилась его 15-летняя знакомая, которая также была на празднике и возвращалась домой.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время пути выехал в лесопосадку, где изнасиловал школьницу.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Ему назначено 10 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Канашском районе Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении 62-летнего мужчины, которого обвинили в надругательство над десятилетней внучкой. Он получил более девяти лет строгого режима.

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