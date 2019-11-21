Кызылорда, Казахстан, , 15:54 — REGNUM В результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Кызыл-Орде погибли три человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В ведомстве уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября в 9 часов 15 минут (7:15 мск). На проспекте Назарбаева автомобиль «Тойота Камри» ударил в боковую часть автомобиль «Мерседес Бенц», после чего врезался в автобусную остановку из-за потери управления.

В результате столкновения погибли три человека, еще двое доставлены в медицинские учреждения. Водитель автомобиля «Тойота Камри» помещен в следственный изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в результате массового ДТП в Алма-Ате погиб один человек и еще двое получили травмы. Грузовой автомобиль на полном ходу въехал в заднюю часть «Тойота Камри». В результате аварии скончался водитель «Тойоты».

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