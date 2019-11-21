Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 15:47 — REGNUM Ямальский город Лабытнанги вечером 20 ноября погрузился во тьму. Электроснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки. Причиной аварии стало срабатывание системы автоматической защиты электростанции города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Этим летом на электростанции установлено новое оборудование, во время испытаний всё работало чётко и точно. В условиях возрастающих в зимний период нагрузок срабатывает система автоматической защиты умных машин», — говорится в сообщении.

Горадминистрация обсудила ситуацию с энергетиками, которые обязаны принять меры для предотвращения сбоев. К устранению недостатков системы привлечены представители завода-изготовителя «Интеллектуальные машины», наладчики из Москвы и Екатеринбурга.

Тепло‑ и водоснабжающие предприятий ОАО «Тепло-Энергетик» и МПП ЖКХ «Ямал» перешли на резервные источники электроснабжения, поэтому вода и тепло подавались в дома жителей Лабытнанги без сбоев.

Отметим, что знаменитые ямальские морозы ещё не подоспели, температура воздуха в Лабытнанги по данным Росгидрометцентра держится в интервале от — 11 до — 13 градусов по Цельсию.