Москва, , 15:47 — REGNUM Инспектор одной из столичных дорожно-патрульных служб был вынужден воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить лиц, угнавших автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

В ведомстве рассказали, что 20 ноября две патрульные службы пытались остановить «ВАЗ-21 099», который грубо нарушал ПДД и не обращал внимания на требования остановиться. Отмечается также, что своими действиями преступники угрожали жизни и здоровью других, вследствие чего один из инспекторов был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, а после — трижды выстрелить в колёса преследуемого автомобиля. После этого нарушитель был остановлен.

«Автомобилем управлял гражданин 1999 г.р., в качестве пассажиров находились двое мужчин 1992 г.р. и 1994 г.р. При задержании молодые люди оказали сотрудникам ДПС сопротивление, в результате чего полицейский получил травмы и обратился за медпомощью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленники были доставлены в отдел полиции, где и стало известно, что «ВАЗ-21 099», на котором они пытались скрыться, был в угоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».