с. Отскочное, , 15:41 — REGNUM В Липецкой области 20 ноября загорелся храм в селе Отскочном Хлевенского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в церкви на улице Центральной спасатели получили в 13:44. От огня пострадала внутренняя отделка храма и обрушилась кровля. Никто не пострадал.

Официальная причина пожара только устанавливается, однако местные СМИ со ссылками на очевидцев отмечают, что привести к ЧП могли неполадки в системе отопления.