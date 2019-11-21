Багдад, , 15:44 — REGNUM В результате акций протеста в иракской столице, городе Багдад погибли четверо демонстрантов, порядка 50 человек получили ранения, об этом 21 ноября сообщает Geo TV со ссылкой на источник.

По данным источника, гибель манифестантов наступила после применения огнестрельного оружия, а также слезоточивого газа.

Отмечается, что двое протестующих погибли во время демонстраций у моста Синак, двое других скончались по дороге в больницу.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года. Причиной недовольства граждан стал высокий уровень коррупции среди чиновников, а также массовая безработица.

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