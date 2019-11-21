Луганск, , 15:50 — REGNUM Шесть сотрудников национальной гвардии Украины получили ранения при попытке задержать группу боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донбассе, сообщил 21 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«По имеющейся у нас информации, потери националистов составили двое убитыми и трое ранеными», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, радикалы планировали устроить теракт на контрольно-пропускном пункте одного из подразделений 72-й бригады ВСУ.

В пресс-службе НМ ЛНР отметили, что раненные «нацгвардейцы» находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «фейковыми» перемирия, ранее объявлявшиеся в Донбассе. Он намерен обсудить условия «настоящего» перемирия с лидерами стран «нормандской четвёрки».

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