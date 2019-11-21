Донецк, 21 ноября 2019, 15:27 — REGNUM Два боевика ВСУ получили ранения в ходе конфликта с местными жителями в зоне проведения карательной операции против Донбасса, сообщили 21 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В преддверии ротации боевики 36-й бригады ВСУ всё чаще бывают замечены в мародёрстве.
Отмечается, что местные жители вынуждены создавать отряды самообороны против украинских оккупантов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская полиция задержала в Донбассе украинского силовика, который пытался отправить по почте боевые гранаты.
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