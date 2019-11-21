Донецк, , 15:27 — REGNUM Два боевика ВСУ получили ранения в ходе конфликта с местными жителями в зоне проведения карательной операции против Донбасса, сообщили 21 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В преддверии ротации боевики 36-й бригады ВСУ всё чаще бывают замечены в мародёрстве.

«Установлено, что военнослужащие разбирают дома и другие частные строения с целью сдачи украденного имущества на металлолом. Также участились случаи групповых набегов личным составом бригады на дачные посёлки в целях грабежа мирных граждан», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что местные жители вынуждены создавать отряды самообороны против украинских оккупантов.

«20 ноября в результате нападения на очередной дачный посёлок, т. н. морпехи получили вооруженный отпор со стороны местных жителей, в результате чего двое пехотинцев получили ранения», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская полиция задержала в Донбассе украинского силовика, который пытался отправить по почте боевые гранаты.

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