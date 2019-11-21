Донецк, 21 ноября 2019, 15:13 — REGNUM Украинская полиция задержала в зоне проведения карательной операции против Донбасса боевика 58-й бригады ВСУ, который пытался отравить по почте боевые гранаты, сообщили 21 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Украинское командование инициировало проверку складов ракетно-артиллерийского вооружения.
Представители Народной милиции ДНР отметили, что украинские силовики рассматривают вариант уничтожения артиллерийского склада в районе населённого пункта Александрополь. Его планирую поджечь при помощи беспилотника и обвинить украинских радикалов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы ДНР предупредили о возможной активизации украинских разведывательно-диверсионных групп в связи с публикацией планов Украины по «возвращению» территории Донбасса под свой контроль.
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