Чехов, Московская область, , 15:06 — REGNUM Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски у главы Чехова Марины Кононовой, об этом 21 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подмосковные следователи с сотрудниками ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски, у главы городского округа Чехов Марины Кононовой», — сказал собеседник издания.

По его словам, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, однако он не уточнил, какого именно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20−21 ноября в Иркутской области прошли обыски, связанные с уголовными делами в отношении ООО «Звезда». Главный инженер ООО «Звезда» Виктор Обозов является помощником депутата Андрея Левченко, а задержанный директор Олег Хамуляк — руководителем ООО «КрасСтальКонструкция» — дочерней фирмы компании «Стальконструкции», которую связывают с семьёй губернатора Сергея Левченко.

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