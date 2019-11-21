Найроби, , 15:07 — REGNUM В Службе охраны дикой природы Кении (KWS) заявили о начале преследования людей, забивших слона до смерти, о чем свидетельствует распространившееся в социальных сетях видео. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов телерадиокомпании, жестокое видео потрясло Twitter в понедельник, 18 ноября. В ответ на него многие пользователи выступили с призывом выявить личности нападавших на слона и наказать виновных.

В Службе охраны дикой природы Кении (KWS) заявили, что инцидент произошел в прошлом году возле леса Инкуорборо-Именти, на востоке страны, после того, как два слона вторглись на сельскохозяйственные угодья местных жителей.

В заявлении KWS говорится, что они направили своих офицеров в район, как только узнали о происшествии 21 июня 2018 года.

«На вопрос о том, что произошло, им [офицерам KWS] сообщили, что два слона вломились на ферму, прорвавшись через электрический забор… одному из слонов удалось бежать обратно в лес. Однако второй упал… сломал ногу и не смог убежать. Жителям удалось его догнать и забить до смерти», — говорится в заявлении.

В то время видео еще не было доступно, сказал представитель KWS, добавив, что теперь оно будет использоваться в качестве улики для поиска виновных.