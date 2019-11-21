Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM Российский военный, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины, заключен под стражу. Такое решение принял гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону, сообщил 21 ноября журналистам представитель Южного окружного военного суда.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на два месяца, уточнил он. Военнослужащему инкриминируют государственную измену.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании подозреваемого в шпионаже ранее проинформировал Центр общественных связей ФСБ России. Военнослужащий, предположительно, собирал секретные военные сведения для передаче Украине, что могло нанести ущерб обороноспособности России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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