Иерусалим, 21 ноября 2019, 15:03 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали губернатора Иерусалима Аднана Гайта, об этом 21 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, арест был произведен после рейда полиции на резиденцию политика в иерусалимском районе Сильван.
Отмечается, что губернатор Иерусалима несколько раз арестовывался сотрудниками правоохранительных органов еврейского государства. Причина задержания пока не известна.
Напомним, Восточный Иерусалим, оккупированный Израилем с 1967 года, является объектом территориального спора между Палестиной и Тель-Авивом. Палестинцы надеются, что город станет столицей их государства.
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