Соронг, Индонезия, , 15:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,7 произошло вблизи города Соронг, в индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает информационный портал Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что землетрясение произошло 20 ноября 2019 года. Эпицентр находился в море на глубине 10 км, в 32 км к северу от Соронга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов Индонезии.

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