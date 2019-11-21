Москва, , 14:49 — REGNUM Конфликт между экспертом по кибербезопасности, совладельцем компании Group-IB Ильей Сачковым и водителями такси произошел в центре Москвы. Таксисты заявили, что Сачков стрелял в них из газового пистолета, передает 21 ноября РЕН ТВ.

Дорожная ссора произошла 20 ноября из-за автомобильной пробки. Один из таксистов позже заявил в полиции, что Сачков потребовал от него освободить дорогу. Не добившись своего, мужчина якобы применил газовый пистолет, а затем выстрелил в другого таксиста, который поспешил на помощь своему товарищу.

В произошедшем разбираются правоохранители. В компании Group-IB пояснили, что Сачкову, напротив, угрожали таксисты, о чем он сообщил в полицию.

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