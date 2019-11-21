Уфа, , 14:55 — REGNUM В Башкирии бывших полицейских осудили к лишению свободы за избиение мужчины. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре 2016 года в отделение полиции доставили жителя города Нефтекамска, которого заподозрили в краже «айфона» и похищении человека.

В помещении опорного пункта № 6 Нефтекамска полицейские незаконно его удерживали до обеда следующего дня. По версии следствия, во время задержания они применяли к мужчине физическое насилие и специальные средства, то есть превышали свои должностные полномочия.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего телесные повреждения и причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Суд признал бывших полицейских виновными и приговорил их к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.