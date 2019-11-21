Кострома, , 14:47 — REGNUM В Костроме следователи начали доследственную проверку по факту отравления 25 учеников Костромского кадетского корпуса, — сообщает Следственное управление следственного комитета по Костромской области.

О массовом отравлении в общеобразовательном учреждении сегодня, 21 ноября, сообщили ряд СМИ.

Как следует из их сообщений, утром 25 кадетов пожаловались на плохое самочувствие. У них открылись сильная рвота и диарея. 14 из них были отправлены на амбулаторное лечение. По одной из версий, причиной недомогания у детей могло стать употребление ими накануне йогурта. Также не исключается и вероятность вирусной инфекции.

Следователи проверят информацию и примут процессуальное решение. Кадетский корпус закрыт до 24 ноября, дети отправлены по домам.