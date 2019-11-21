Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд избрал меру пресечения военнослужащему Южного военного округа (ЮВО), подозреваемому в госизмене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 21 ноября.

Мужчина арестован на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

ИА REGNUM напоминает, что военнослужащий был задержан в Аксае Ростовской области. Предположительно, он собирал секретные военные сведения в отношении Вооружённых сил РФ по заданию министерства обороны Украины.

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