Дубай, ОАЭ, , 14:34 — REGNUM Международная организация уголовной полиции (Интерпол) арестовала бывшего генерального прокурора и министра юстиции Нигерии в связи с коррупционным скандалом. Об этом передает ВВС Africa.

Адвокат Мохаммеда Адоке подтвердил его арест в Дубае, но добавил, что он был основан на истекшем ордере.

Напомним, что в апреле 2019 года антикоррупционное агентство Нигерии выдало ордера на арест Адоке вместе с бывшим министром нефти Даном Этете и менеджером итальянской нефтяной компании Eni.

Это привело к нескольким судебным процессам с участием нигерийских правительственных чиновников и старших руководителей из Eni и Royal Dutch Shell. Обе компании отрицают какие-либо правонарушения.

В прошлом Адоке также говорил, что лично ему была не выгодна продажа морского месторождения в 2011 году.