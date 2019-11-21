с. Седельниково, , 14:21 — REGNUM Работники администрации Седельниковского района Омской области подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в региональном следственном управлении СКР. Из-за их действий из владения РФ выбыли тысячи кубометров древесины.

Дело в отношении неустановленных чиновников возбуждено по материалам природоохранной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 — 2017 годах должностные лица администрации Седельниковского района направили в Главное управление лесного хозяйства Омской области заявки с завышенными объёмами необходимой для муниципальных нужд древесины.

На основании этих заявок провели аукционы по продаже прав на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в объемах почти 36 тысяч кубометров. При этом на самом деле муниципальным образованиям не нужно было столько древесины.

В итоге для муниципальных нужд было поставлено только 186 кубометров древесины. Остальные объёмы срубленного леса выбыли из владения РФ. Лес пошёл на иные нужды в интересах третьих лиц.

Расследование продолжается.

Как сообщало иа, контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей.