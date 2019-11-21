Тейково, , 14:18 — REGNUM Бывший председатель городской Думы городского округа Тейково Ивановской области признан виновным в пяти эпизодах хищения из бюджета на общую сумму 200 тыс. рублей, сообщила 21 ноября пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

Бывший спикер гордумы, как установлено следствием и судом, с 2014 по 2018 год присваивал бюджетные средства, выделенные на содержание думы. В частности, он выписал компенсации стоимости санаторно-курортного лечения для себя и членов своей семьи, при том что фактически такими услугами не пользовался.

«Его действиями бюджету городского округа Тейково причинён ущерб в размере более 200 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

Сам бывший председатель гордумы свою вину полностью и возместил причиненный ущерб. С учётом всех обстоятельству, суд признал подсудимого и назначил наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей.