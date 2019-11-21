Горно-Алтайск, , 14:07 — REGNUM Бывший главврач республиканской больницы Алтая со своим заместителем предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как полагают в следствии, с лета 2016 года по март 2018 два начальника получили 865 тыс. рублей в качестве вознаграждение за победу компании в тендере на поставку медицинского оборудования и расходных материалов. Затем, с апреля по сентябрь 2018 года главврач уже единолично получил от той же фирмы 900 тыс. рублей за аналогичную «услугу».

"Вышеуказанные факты противоправных действий удалось доказать благодаря слаженному взаимодействию следственных органов и оперативных служб УФСБ России по Республике Алтай», — отметили в СКР.

Обвиняемые свою вину не признали. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, благодаря чему уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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