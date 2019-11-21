Тель-Авив, Израиль, , 14:08 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали восьмерых палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 21 ноября Anadolu Ajansi.

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся порядка 5 тыс. 700 палестинцев, среди них лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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