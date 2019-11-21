Манила, , 13:57 — REGNUM Трое индонезийских рыбаков были похищены вооруженной группой на Филиппинах, сообщает Sindonews.

Известно, что трое индонезийских граждан были похищены в штате Сабах. Похитители потребовали выкуп в размере 30 млн песо (590 тыс. долларов США) за их освобождение. Пострадавшие попросили своих начальников и президента Джоко Видодо о помощи.

«Мы просим президента Индонезии о помощи в освобождении», — говорится в 43-секундном видео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главаря исламистской группировки были ликвидированы военными на юге филиппинской провинции Сулу.

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