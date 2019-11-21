Иркутск, , 13:55 — REGNUM Появилась официальная информация о задержании директора ООО «Звезда» в Иркутской области. Как сообщает в СКР, его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи указывают на то, что в 2018—2019 годы руководство данной компании и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».

»Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — отмечают в СКР.

Не исключено, что самое ближайшее время фигурант данного дела будет заключён под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 годаГлавное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской областизаявило о возбуждении двух уголовных дел в отношении ООО «Звезда» по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, повлекшее извлечение дохода в крупном размере» ичасти 4 статьи 159 УКРФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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