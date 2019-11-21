Рига, , 13:46 — REGNUM В связи с провозом через границу Латвии больших сумм наличных Государственная Служба Госдоходов (СГД) совместно с Управлением таможенной полиции инициировали два уголовных дела, пишет портал NRA.

По данным журналистов издания, в обоих случаях фигурантами являются граждане Российской Федерации. Так, мужчина, 1970 года рождения, на рейсе Санкт-Петербург — Рига был задержан при попытке ввезти в Латвию 60 075 евро. Также на рейсе Москва — Рига был задержан второй мужчина, 1970 года рождения, у которого обнаружено и изъято 43 900 евро и 10 000 рублей.

В настоящее время правоохранительные органы в рамках досудебного процесса проверяют источники происхождения этих средств.

Напомним, в 2019 году сотрудники СГД совместно с представителями Управления таможенной полиции Латвии по причине несвоевременного декларирования наличных средств инициировали 41 уголовный процесс. В ходе которых у фигурантов было изъято 5 909 052 евро, а также арестовано 1 378 248 евро, хранящихся в банковских ячейках.