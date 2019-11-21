Вьентьян, , 14:24 — REGNUM В туристическом городе Ванг Вьенг во время катания на тросах один гражданин Южной Кореи погиб, двое — получили травмы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства иностранных дел.

По их словам, 19 ноября один из туристов, прокатившийся на тросах, сорвался с него из-за поломки деревянной опоры. Двое других туристов, прокатившихся ранее, получили травмы.

Известно, что трое граждан Южной Кореи вместе путешествовали по Лаосу и являлись коллегами.

Известно, что для выяснения обстоятельств на место происшествия были отправлены представители консульства Южной Кореи в Лаосе.