Уфа, , 13:39 — REGNUM Полиция в Башкирии ведет поиск злоумышленника, который обокрал кафедральный собор. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка получили сообщение о том, что из кафедрального собора, который располагается на улице Кирова Уфы, похищены драгоценные изделия на сумму более 68 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, что злоумышленник, которому на вид 35−40 лет, два раза заходил в лавку, размещенную в соборе, и уносил оттуда ювелирные изделия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о данном происшествии сообщить в ближайшее отделение полиции.