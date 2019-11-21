Челябинск, , 13:33 — REGNUM Пропавший солдат-контрактник военной части в Чербаркуле Челябинской области вышел на связь с родственниками. Как сообщил двоюродный брат 22-летнего военнослужащего информационному порталу 74.ru, его родственник в данный момент находится в Крыму.

Двоюродный брат уточнил, что сначала пропавший написал родственникам в социальных сетях с другого аккаунта, а затем позвонил по телефону и пояснил, что с ним всё в порядке. По словам брата военнослужащего, в разговоре по телефону он также дал понять, что не намерен возвращаться на службу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летний контрактник самоходно-артиллерийского полка в Чебаркуле перестал выходить на связь ещё 11 ноября, после чего его начали искать родственники.

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В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что с 5 ноября военнослужащий находится в отпуске. При этом военные совместно с полицией начали проверять информацию о пропаже контрактника.

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