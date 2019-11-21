Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика. Дорожная авария произошла на 1025 километре около полудня 21 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации ведомства, пострадавших в результате аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовское управление ГИБДД в связи с ухудшением погодных условий обратилось к водителям и пешехода с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.