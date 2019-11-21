Сухум, , 13:23 — REGNUM С пожаром в Абхазии борются сотрудники МЧС России и Абхазии. На данный момент удалось ликвидировать около 60−70% лесных пожаров в Абхазии. Об этом сообщает заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

Самолет МЧС России Бе-200

Днем 19 ноября пожары были наполовину ликвидированы. 20 ноября были обнаружены новые очаги возгорания в Кодорском ущелье, которые удалось локализовать лишь частично.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. 11 ноября глава МЧС республики Лев Квициния обратился к МЧС России с просьбой выслать спецавиацию для тушения пожара в труднодоступных высокогорных районах Абхазии. 15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8. 17 ноября прилетел самолет Бе-200.

Этой осенью в регионе стоит теплая и сухая погода. Это привело к широкому распространению пожаров и в соседней Грузии.

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