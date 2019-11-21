Краснодар, , 13:20 — REGNUM Девятилетняя девочка, спасённая из выгребной ямы на хуторе в Новокубанском районе Краснодарского края, впала в кому.

«Состояние пострадавшей девочки тяжелое. Кома второй-третьей степени. Пока без динамики. Она находится на искусственной вентиляции легких», — сообщил Интерфакс 21 ноября со ссылкой на информированный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетнюю девочку, ушедшую гулять и пропавшую 18 ноября, искали полиция, волонтёры, местные жители. Ребёнка нашли спустя больше суток в выгребной яме общественного туалета у местного дома культуры. Девочка получила сильное переохлаждение. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ссадины. Она находится в реанимации Детской краевой клинической больницы.

Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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